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Мурманская область. Арктика06.01.18 13:29

В Североморске состоялось открытие освещённой лыжной трассы

6 января в Городском парке флотской столицы состоялось открытие освещенной лыжной трассы, о которой так давно мечтали и любители спорта, и почитатели неспешных прогулок на лыжах. Для этого по трассе прокладки лыжни пришлось вырубить сухостой, установить 23 светильника, завезти снег, которого этой зимой выпало на удивление мало.

Выступая на открытии лыжной трассы глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев отметили, что это первый шаг по превращению Городского парка из места для прогулок по центральной аллее в центр активного отдыха. В открытии лыжной трассы приняли участие любители лыжного спорта всех возрастов, от ветеранов, до совсем юных североморцев.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах благоустройства Городского парка, Владимир Евменьков отметил, что обустройство лыжной трассы, это лишь первый шаг. Запланировано выделение средств на обустройство дорожек для пеших прогулок, для катания на роликовых коньках. В районе храма Андрея Первозванного планируется прокладка велодорожки, а в загородном парке более протяженной лыжной трассы.

- Мы хотим сделать всё от нас зависящее для того, чтобы вывести в Городской парк семьи с детьми, - сказал Владимир Васильевич. – Понятно, что будут нарекания, которые мы постараемся оперативно устранить. Городской парк должен быть интересен всем жителям Североморска.

Свое мнение высказал и Евгений Алексеев: «У меня на столе лежит план благоустройства Городского парка, подписанный командующим Северным флотом еще в 1955 году, - сказал председатель Совета депутатов. – Там есть и спортивные площадки. Понятно, что на всё это потребуются средства, которых не хватает, но Городской парк нужно преобразовывать в место активного отдыха. Основные работы начнутся с наступлением тёплого времени.   

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