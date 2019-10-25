В Североморске состоялось открытие просветительского проекта «Азбука цифровой экономики»

В Центральной городской библиотеке им. Л.А. Крейна флотской столицы состоялось торжественное открытие бесплатного просветительского проекта «Азбука цифровой экономики» сезона 2019-2020 гг. для учащихся старших классов образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск.

Открыла встречу Ольга Ефименко – директор Североморской централизованной библиотечной системы. Она подчеркнула актуальность заявленной темы и пожелала школьникам успехов в освоении знаний об основных технологиях цифровой эпохи. Продолжили встречу гости мероприятия: заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова и Наталья Микляева, начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск. Учащиеся узнали о программе «Цифровая экономика РФ», активно поучаствовали в интерактивном диалоге, где коснулись вопросов применения элементов цифровой экономики в различных отраслях хозяйства.

О пилотном проекте «Азбука цифровой экономики», реализованном в Североморской ЦБС феврале-мае текущего года, рассказала Юлия Солнцева, заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. Л.А. Крейна.

Его значимыми событиями стали создание в социальной сети «ВКонтакте» группы «Всё о цифровой культуре»), а также онлайн-встреча с кандидатом философских наук, руководителем Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцентом кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета Юрием Черным, фрагмент которой посмотрели участники встречи.

Информация о пилотном проекте была освещена на сайте Российского общества «Знание». Об организации и проведении просветительского проекта «Азбука цифровой экономики» сезона 2019-2020 гг. рассказала Елена Каунова, заведующая отделом электронных ресурсов ЦГБ им. Л.А. Крейна. Она отметила, что особенностями этого сезона станут участие приглашенных спикеров, специалистов в области цифровых технологий, а также – выездные занятия.

В заключение прозвучало своеобразное напутствие североморским школьникам – цитата американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта: «На будущее влияет не настоящее… это будущее формирует настоящее. Переверни все свои представления. Как только будущее задано, события начинают развиваться так, что будущее становится неизбежным».