В Североморске состоялось открытие сквера «Народный»

Сегодня в Североморске состоялся народный праздник. Он был посвящен открытию сквера «Народный».

Сквер был обустроен по программе «Инициативное бюджетирование». Программа поддержки местных инициатив с 2017 года реализуется министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Всего в регионе в программе участвует 21 муниципальное образование, общая сумма проектов достигает 38 млн. руб. Объем областного софинансирования проектов составил почти 25 млн. руб. Для реализации проекта сквер «Народный» в Североморске из областного бюджета выделено 1,5 млн. руб. Софинансирование проекта со стороны муниципального образования составило 584 тыс. 491,38 руб. Это деньги муниципального образования – 83 тыс. 657,58 руб., населения – 222 тыс. 623,68 руб. и спонсоров – 278 тыс. 210,12 руб.



- Надеюсь, этот сквер станет любимым местом отдыха жителей Авиагородка, - отметил глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. - В следующем году мы продолжим обустройство сквера, установим здесь детские игровые элементы. Сквер «Народный» появился здесь потому, что этого захотели сами жители. Особая благодарность сегодня горожанам, которые активно голосовали за реализацию этого проекта в интернете, членам инициативной группы, которые собирали необходимые средства, проектировали этот сквер, вкладывали в него силы и душу.



Глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков наградил членов инициативной группы во главе с исполнительным директором НО «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск» Игорем Стародумовым.



На открытии Сквера «Народный» присутствовали председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев, депутаты Совета депутатов.



Концертную и игровую программы для жителей Авиагородка подготовил коллектив ДК «Строитель». В завершение мероприятия все желающие смогли оставить оттиски своих ладоней на «Памятнике инициативе».



