В Североморске состоялось первенство города по дзюдо
29 апреля в СК «Олимпийский» состоялось первенство города по дзюдо среди школьников, посвященное 67-й годовщине образования Североморска. В турнире приняли участие 65 спортсменов Клуба восточных единоборств «Будокай Мастер», Дома детского творчества, Спортивного комплекса «Олимпийский» и Росляковской детской-юношеской спортивной школы №4.
Победители: Рыжук Иван, Малахов Константин, Швалкунас Юрий, Смирнов Максим, Севастьянова Злата, Копейкин Матвей, Образцов Трофим, Волкорв Кирилл, Печко Алиса, Шадрина Кира.
Серебряные призеры: Артемов Никита, Лосев Александр, Тымченко Даниил, Еремин Илья, Фурзиков Сергей, Левитас Иван, Солодков Богдан, Стрекаловский Максим, Артюх Дмитрий, Кулик Софья, Мельникова Анастасия.
Бронзовые призеры: Буланов Владимир, Раенбаков Ярослав, Горягин Егор, Михайлов Владислав, Черната Александр, Фатеев Станислав, Белых Сергей, Ялыцкий Максим, Бадрутдинов Басир, Бугаев Матвей, Солдатов Артем, Шукуров Богдан, Березина Анна, Тыртышникова Елена, Кучеренко Никита.
Самым техничным бойцом турнира признан Иван Рыжук.