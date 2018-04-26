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Мурманская область. Арктика26.04.18 17:18

В Североморске состоялся еженедельный городской рейд

В минувшую среду, 25 апреля, глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, первый заместитель главы ЗАТО Андрей Сахаров и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев совместно с руководителями коммунальных служб города и представителями средств массовой информации провели традиционный объезд флотской столицы.

Во время прошлого городского рейда проверяющие осмотрели участок проезжей части от дома №23 к №21 на улице Комсомольской, на котором образовались выбоины в дорожном полотне. В рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СеверАвто», временные работы по ремонту дорожного полотна начались 18 апреля. За неделю  подрядная организация успела провести работы не только на этом участке, но и на улицах Колышкина и Вице-адмирала Падорина. На момент проверки дорожное покрытие было приведено в соответствие, все недостатки были устранены.

Следующая точка в маршруте - дом №2 по улице Адмирала Сизова. По этому адресу проводится замена лифтового оборудования. Работы здесь подходят к завершению - осталась лишь наружная отделка и ремонт машинного помещения, закончить должны до 8 мая. Как пояснил председатель КРГХ администрации ЗАТО город Североморск Александр Савченко, подрядной организации отводится 40 дней на выполнение всех работ, включая демонтаж, замену и косметический ремонт. Новое лифтовое оборудование будет принято в эксплуатацию комиссией с участием представителей Ростехнадзора, КРГХ и УК только после завершения полного цикла производства работ. Заказчиком является Фонд капитального ремонта.

Финальной точкой еженедельного объезда стала Приморская площадь. Здесь в субботу, 28 апреля, в 15.00 представители администрации города и Совета депутатов выйдут на общегородской субботник. В этот же день сотрудники предприятий и организаций города будут наводить порядок на своих территориях.

29 апреля в 11.00 пройдет второй этап генеральной уборки на Военно-мемориальном кладбище. К участию приглашаются все неравнодушные горожане.

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