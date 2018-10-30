В Североморске состоялся областной молодежный историко-краеведческий квест

В Североморске по инициативе ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе», Отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск и при поддержке Молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» - «Волонтеры Победы» ЗАТО г. Североморск, прошел II областной молодежный историко-краеведческий квест, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Кольской земле и завершению Петсамо-Киркенесской операции в Заполярье.

В назначенное время в Загородном парке собрались 6 команд из Мурманска, Снежногорска и Североморска, чтобы не только проверить свои знания в области истории освобождения Заполярья, техники времен Великой Отечественной войны, личностей флотоводцев, памятных мест Мурманской области, но также испытать себя на выносливость и ловкость.

После прохождения этапов квеста все участники приняли участие в ритуале спуска копии Знамени Победы на мысе Алыш, возложении цветов к памятнику Героям-Североморцам, защитникам Заполярья.

В напряженной борьбе победу одержали: 1 место - команда «Флагман» (г. Североморск). 2 место - команда Пилигримы (г. Североморск). 3 место - команда «Искатели» (Лицей № 2, г. Мурманск).