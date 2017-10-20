В Североморске состоялся пуск двух линий нового водовода из уникального материала

В торжественной церемонии приняли участие глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.



Протяженность нового водовода составляет 2 километра. Он проложен на средства МУП «Североморскводоканал». Как подчеркнул директор предприятия, депутат Совета депутатов ЗАТО город Североморск Александр Каменев, новые трубы, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом липецким ООО «ЛТК «Свободный сокол», имеют срок службы 100-140 лет. Трубы из ВЧШГ во всем мире признаны стандартом экологической безопасности в сетях водоснабжения. До сих пор не было зафиксировано ни одного случая загрязнения воды через трубопроводы из высокопрочного чугуна. Данные многочисленных исследований гарантируют, что аварии на такой магистрали исключены.



Обращаясь к присутствующим, глава Североморска Владимир Евменьков поблагодарил коллектив МУП «Североморскводоканал» за большой объем и высокое качество выполненных работ.



- Впервые за полярным кругом проложен водовод из такого уникального материала, - отметил Владимир Евменьков. - Мы гордимся тем, что это произошло именно во флотской столице и силами муниципального предприятия «Североморскводоканал». Для жителей города запуск нового водовода означает, что вода в квартирах будет чище, экологичнее и безопаснее.



