В Североморске состоялся торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны

В североморском кафе «Урзу», по сложившейся с 2001 года традиции, прошел торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления в адрес ветеранов прозвучали от главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова, председателя Совета депутатов Евгения Алексеева, заместителя главы униципалитета Эдуарда Миронова, руководителя предприятия общественного питания Мубариса Елчуева.



Администрация ЗАТО, предприниматели города и АО «Военторг» подготовили для ветеранов праздничные подарки. В исполнении артистов Центра досуга молодежи прозвучали песни военных лет.