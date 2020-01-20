В Североморске состоялся турнир по «русскому жиму» - впервые в соревнованиях приняли участие женщины
В спорткомплексе «Старт» Североморска состоялся турнир по «русскому жиму» на кубок начальника морской инженерной службы Северного флота.
В соревнованиях приняли участие военнослужащие отдельного морского инженерного полка, инженерных подразделений бригады морской пехоты, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса. Впервые в соревнованиях приняли участие женщины. Спортсмены поднимали фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Жюри оценивало победителей в личном и командном зачете.
Женщины соревновались в жиме штанги весом
При весе штанги в
Наибольшее число повторений при весе штанги
Штангу весом
Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам турнира общекомандное первое место и кубок начальника морской инженерной службы заняла команда армии ВВС и ПВО. Вторыми стали военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.
Награждение победителей и призёров провёл начальник морской инженерной службы полковник Александр Худолей. Он поздравил подчинённых с успехами в спорте, отметив силу и выносливость всех участников соревнований.
«Русский жим» - это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), когда атлет, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений.