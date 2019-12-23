В Североморске состоялся творческий вечер заслуженного артиста России Андрея Мерзликина

Во Дворце культуры «Строитель» главной базы Северного флота состоялся творческий вечер заслуженного артиста России Андрея Мерзликина, который выступил перед военнослужащими флота и жителями города с моноспектаклем, поставленным по художественным произведениям и письмам одного из самых значимых представителей русской культуры середины ХХ века Василия Макаровича Шукшина. Спектакль погружает зрителя в жизнь и творчество знаменитого писателя, режиссёра и актёра, знакомит с его и душевными переживаниями и личным отношением к матери, малой и большой Родине, к русскому народу.

В творческой встрече с Андреем Мерзликиным приняли участие около 500 человек. В основном этом были военнослужащие Северного флота и члены их семей. Все они получили незабываемые впечатления. Как признался сам артист, которому неоднократно довелось исполнять роль человека в погонах (североморцам он особенно полюбился в роли командира Краснознамённой подводной лодки К-21 Героя Советского Союза капитана 3 ранга Николая Лунина), ему было очень приятно выступать перед жителями и защитниками Кольского Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение творческого вечера на сцену ДК «Строитель» поднялся командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, который от имени всех воинов-североморцев поблагодарил Андрея Мерзликина за прекрасное выступление и пригласил его чаще приезжать в гости на Северный флот.

Организатором этой поездки заслуженного артиста выступил военно-строительный комплекс Минобороны России, который курирует заместитель министра Тимур Иванов.