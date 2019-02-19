В Североморске состоятся городские соревнования по бильярду

Федерация бильярдного спорта ЗАТО г.Североморск, отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск приглашает всех любителей бильярда 24 февраля на открытые городские соревнования по бильярду, посвященные Дню защитника Отечества.

Регистрация участников с 10 до 11 часов в ТЦ «Лев» (ул. Советская, 22а, 4-й этаж).