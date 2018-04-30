В Североморске сотрудники МЧС приняли участие в квесте по пожарной безопасности

Сотрудники Специального управления ФПС № 48 МЧС России приняли участие в квесте на тему пожарной безопасности, который организовали для учащихся 4 «А» класса школы № 11 флотской столицы на базе североморского кинотеатра «Планета 51».

Инициатором мероприятия выступил молодёжный совет при главе ЗАТО город Североморск и отдел молодежи, физической культуры и спорта.

Ребятам в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности, провели показательную эвакуацию и продемонстрировали действия пожарных - спасателей при возникновении пожара.