В Североморске сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту угрозы убийством

В полицию Североморска несколько недель назад поступило сообщение от очевидцев о том, что в вечернее время в подъезде по улице Кортика происходит ссора между двумя мужчинами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчины выясняют отношения на лестничной площадке. Житель Североморска сделал замечание своему соседу по поводу шума в его квартире. Сосед, вооружившись ножом и травматическим пистолетом, вышел в подъезд, чтобы запугать мужчину, угрожая при этом ему физической расправой. В подтверждение своих намерений он нанес один удар рукояткой пистолета по голове потерпевшего.

По факту была проведена процессуальная проверка, получено заключение судмедэксперта о возможном вреде здоровью, причиненном в результате удара потерпевшему по голове пистолетом.

После установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств в отношении ранее не судимого 28-летнего безработного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.