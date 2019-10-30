В Североморске стартовал новый сезон просветительского проекта «Азбука цифровой экономики»

В Центральной городской библиотеке им. Л.А. Крейна в Североморске состоялось торжественное открытие бесплатного просветительского проекта «Азбука цифровой экономики» сезона 2019-2020 гг. для учащихся старших классов образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск.

Пилотный проект «Азбука цифровой экономики» был реализован в Североморской ЦБС в феврале-мае 2019 года. Первый в Мурманской области курс занятий поможет лучше разобраться в технологиях цифровой экономики – искусственном интеллекте, блокчейн-технологиях, облачных вычислениях, виртуальной и дополненной реальности, интернете вещей, больших данных.

– В рамках проекта прошла серия вебинаров по технологиям цифровой экономики. Создана и активно развивается группа в социальной сети «ВКонтакте» «Всё о цифровой культуре», прошла онлайн-встреча с Юрием Черным – кандидатом философских наук, руководителем Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцентом кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета, – рассказала Юлия Солнцева, заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. Л.А. Крейна.

В новом сезоне проекта «Азбука цифровой экономики» на 2019-2020 учебный год планируется участие приглашенных спикеров, специалистов в области цифровых технологий, а также – выездные занятия.

В ходе мероприятия заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова и начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск Наталья Микляева рассказали о программе «Цифровая экономика РФ». Школьники активно поучаствовали в интерактивном диалоге, где коснулись вопросов применения элементов цифровой экономики в различных отраслях хозяйства.