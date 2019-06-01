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Мурманская область. Арктика01.06.19 09:30

В Североморске стартовал первый чемпионат Северного флота по самбо и дзюдо

Вчера в спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – городе Североморске состоялось торжественное открытие первого чемпионата Северного флота по самбо и дзюдо. В торжественной церемонии открытия принял участие президент федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов.

В состязаниях принимают участие 46 спортсменов из восьми команд основных объединений и соединений флота: «Армата» и «Пехотинец» армейского корпуса, «Гроза» и «Авиатор»  армии ВВС и ПВО, «Ураган» дивизии ракетных кораблей, «Ресурс» центра материально-технического обеспечения, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Тайфун» подводных сил флота.

Все участники распределены на 7 весовых категорий.

Как сообщает пресс-служба СФ, чемпионат продлится два дня. Сегодня пройдут поединки дзюдоистов. Завтра состоятся поединки самбистов и награждение победителей и призёров, а также торжественное закрытие соревнований.

 

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