В Североморске стартует турнир по волейболу «Северный тур памяти замечательных людей»

15 февраля в спорткомплексе «Богатырь» состоится открытие турнира по волейболу «Северный тур памяти замечательных людей» – в Североморске соревнования посвятят Александру Павловичу Абрамову, который руководил флотской столицей с 2011-го по 2017 годы.

Во флотской столице такой турнир будет проводиться впервые, идея у североморских волейболистов появилась в карельской Костомукше - там они принимали участие в соревнованиях по волейболу, посвящённых памяти первого мэра города Геннадия Лазарева. Спортсмены посоветовались, заручились поддержкой администрации и появился новый проект «Северный тур памяти замечательных людей». Название полностью себя оправдывает. Все города-участники соревнований - Североморск, Кировск и Костомукша - северные, пройдёт турнир в несколько этапов, на трёх площадках в трёх заявленных городах. В каждом из них соревнования будут посвящены памяти своего замечательного человека. В Костомукше - это Геннадий Лазарев, в Кировске - Владимир Петров, в Североморске - Александр Абрамов.

Открытие турнира состоится в 18 часов в спорткомплексе «Богатырь», соревнования пройдут в два дня. Уже в воскресенье эстафету подхватит Кировск, а в ноябре турнир завершится играми в Костомукше. Тогда и определится победитель. Главный приз — переходящий Кубок.