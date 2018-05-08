В Североморске судебные приставы закрыли торговый центр

Исполнительный документ немедленного исполнения о прекращении эксплуатации здания торгового центра по ул. Гвардейской в Североморске поступил в отдел судебных приставов ЗАТО город Североморск, где на его основании было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав незамедлительно уведомил владельца здания и арендаторов торговых площадей о возбуждении исполнительного производства, а также вручил требование о прекращении в течение суток эксплуатации здания.

Администрация торгового центра и арендаторы со всей ответственностью подошли к исполнению требований исполнительного документа и приняли все необходимые меры к сохранности своего имущества, вывозу товаров и оборудования. В установленный срок судебным приставом были опечатаны центральные и вспомогательные выходы, эксплуатация здания прекращена.