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Мурманская область. Арктика08.05.18 14:50

В Североморске судебные приставы закрыли торговый центр

Исполнительный документ немедленного исполнения о прекращении эксплуатации здания торгового центра по ул. Гвардейской в Североморске поступил в отдел судебных приставов ЗАТО город Североморск, где на его основании было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав незамедлительно уведомил владельца здания и арендаторов торговых площадей о возбуждении исполнительного производства, а также вручил требование о прекращении в течение суток эксплуатации здания.

Администрация торгового центра и арендаторы со всей ответственностью подошли к исполнению требований исполнительного документа и приняли все необходимые меры к сохранности своего имущества, вывозу товаров и оборудования. В установленный срок судебным приставом были опечатаны центральные и вспомогательные выходы, эксплуатация здания прекращена.

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