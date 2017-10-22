В Североморске торжественно проводили призывников в ряды Вооруженных Сил РФ

20 октября в универсальном зале Центра досуга молодежи Североморска состоялся традиционный городской праздник «Торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил РФ».



Поздравляя североморских призывников, глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков подчеркнул, что ребята стоят на пороге важного жизненного этапа, и пожелал им с честью пронести звание жителя столицы Северного флота через весь период службы в рядах Вооруженных Сил России. Родителям, близким и друзьям североморских призывников Владимир Васильевич пожелал терпения.



С приветственным словом к призывникам обратился и военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей. Указ Президента Российской Федерации «О призыве граждан на военную службу» зачитал военный комиссар городов Североморск и Островной Мурманской области Сергей Халатов. С творческими номерами перед призывниками выступили коллективы Центра досуга молодежи.



