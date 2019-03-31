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Мурманская область. Арктика31.03.19 08:35

В Североморске торжественно завершились жаркие баталии на ледяном поле. Лучшие хоккейные команды СФ отправятся в Сочи на игры Ночной хоккейной лиги

В ледовом комплексе «Алтай» в Североморске  под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова вчера состоялось торжественное закрытие второго чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги. Он поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку.

Чемпионом Северной военной хоккейной лиги, образованной в конце 2017 года, второй раз подряд стала сильнейшая команда 1-го дивизиона «Альбатрос», представляющая Кольскую флотилию разнородных сил Северного флота. Её игрокам достался переходящий Кубок командующего Северным флотом.

Победителями в двух остальных дивизионах стали команды «Торос» центра материально-технического обеспечения и «Армата» - армейского корпуса.

Вторые места заняли команды «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Тайфун» подводных сил флота и «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Бронзовые награды заслужили хоккеисты бригады морской пехоты «Спутник», «Палубник» палубной авиации и «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы лучшим нападающим и защитникам из каждого дивизиона, а также лучшему голкиперу чемпионата. Команда «Гроза», забросившая  в чемпионате наибольшее количество шайб, награждена призом имени Всеволода Боброва. Игроком,  забросившим в чемпионате наибольшее количество шайб, признан Даниил Орехов из команды «Армата», ему вручен переходящий «Кубок Александра Мальцева». Лучшими судьями чемпионата признаны игроки Северной военной хоккейной лиги: Максим Пужанский, Владимир Тихомиров, Владимир Белов, Алексей Ильдураев и Александр Красильников. Также призы достались лучшим болельщикам и юным воспитанникам секции фигурного катания детско-юношеской спортивной школы.

Вчера же состоялось торжественное закрытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги, впервые проходившего среди команд Северной военной хоккейной лиги.

Победителями отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в дивизионах  «Лига Мечты» и «Лига Надежды» стали команды, набравшие по результатам игр наибольшее количество очков и показавшие лучшие результаты в личных встречах. В дивизионе «Лига Мечты» победила команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. В дивизионе «Лига Надежды» - команда штаба и управления Северного флота «К-21». 

Этим командам предстоит выступить на восьмом фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Вторые места в дивизионах «Лига Мечты» и «Лига Надежды» заняли команды «Гроза» армии ВВС и ПВО и «Медведи» соединения подводных лодок.

Бронзовые награды заслужили хоккеисты армейского корпуса «Армата» и «Арктика» отдельной арктической бригады.

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы лучшим нападающим и защитникам из каждого дивизиона, а также лучшим голкиперам.

 

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