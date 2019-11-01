В Североморске у бюста легенды палубной авиации России Тимура Апакидзе отметили знаковое событие в истории ВМФ

1 ноября 1989 года произошло знаменательное событие в истории морской авиации нашей страны – на тяжёлый авианесущий крейсер, носивший имя «Тбилиси», позднее названный «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов», сели три первых самолета: Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ.

Первым на Су-27К совершил посадку лётчик-испытатель Виктор Пугачев, на МиГ-29К Токтар Аубакиров. на Су-25УТГ Игорь Вотинцев.

Первым из строевых лётчиков посадку на «Адмирал Кузнецов» совершил 26 сентября 1991 года ставший легендой палубной авиации России Тимур Апакидзе.

Именно у его бюста, установленного в сквере на улице Б.Ф. Сафонова, состоялся торжественный митинг, посвященный 30-летию первой посадки самолётов на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов».

В митинге приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, командующий 45-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Отрощенко, Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, воины гарнизона, авиаторы 279 и 100-го отдельных корабельных полков палубной авиации Северного флота. Среди ветеранов, посчитавших необходимым принять участие в столь знаменательном событии были генеральный конструктор знаменитых вертолётов палубной авиации Ка-27, Ка-29, Ка-50 «Черная акула», Ка-52 «Аллигатор», а также вертолётов армейской и гражданской авиации Герой России, лауреат Ленинской и Государственной премий Сергей Михеев, генерал-майор Николай Куклев, полковник Павел Подгузов, Герой России Павел Кретов, полковник Сергей Чечеров, генерал-лейтенант Николай Мордовалов.

Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, поздравив присутствующих со знаменательной датой особо отметил вклад Тимура Апакидзе в развитие палубной авиации. «Он был не только талантливым пилотом, но и великолепным наставником, организатором, подготовившим целую плеяду палубных лётчиков. Он - легенда морской авиации Северного флота. Он – пример для поколений летчиков – истребителей. Уверен в том, что 100-й ОКИАП будет носить имя Героя России Тимура Апакидзе», - сказал Александр Моисеев.

Полковник Павел Подгузов передал поздравления от летчиков-испытателей, первыми посадивших самолеты на палубу ТАВКР.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков подчеркнул, что для Североморска составляет гордость то, что единственные в России полки палубной истребительной авиации базируется в Североморске.

К подножию бюста Героя России генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе легли цветы, а военнослужащие гарнизона, под знаменами прошли торжественным маршем, отдавая честь не только Тимуру Апакидзе, а всем палубным летчикам, в том числе, Героям России Игорю Кожину, Павлу Бохонко, Павлу Кретову, Владимиру Дубовому, Игорю Матковскому.

Завершили торжественный митинг лётчики 270-го ОКИАП. Пара Су-33 на низкой высоте пронеслась над Североморском, отдавая дань уважения своим коллегам и наставникам, проложившим им путь в небо.