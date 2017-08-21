В Североморске у пенсионера изъяли из незаконного оборота более 537 граммов гашишного масла

В ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Североморска по факту сбыта им 1,43 грамма гашишного масла сотрудники полиции установили, что североморец незаконно хранил более 537 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

Задержанный пояснил, что хранил наркотическое вещество растительного происхождения для личного употребления.

По факту в отношении ранее не судимого пенсионера возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, незаконные сбыт и хранение гашишного масла в крупном размере были выявлены сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной в ходе операции «Мак», которая продлится на территории региона до 30 сентября.