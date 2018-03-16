В Североморске удалось разрулить ситуацию с ежегодной корректировкой платы за отопление

К логическому завершению подходит процесс, связанный с рассмотрением обращений жителей флотской столицы в администрацию ЗАТО г.Североморск по поводу получения квитанций за отопление с перерасчётами. 16 марта на брифинге для североморских журналистов по итогам встречи главы ЗАТО Владимира Евменькова, начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главного государственного жилищного инспектора Мурманской области Алёны Кузнецовой, представителей Управляющей компании и русурсоснабжающей организации, Алена Кузнецова дала положительную оценку действиям руководство флотской столицы в этой непростой ситуации.

«Североморск – первый из муниципалитетов, который создал комиссию по анализу взаимоотношений управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, которая помогла разобраться в этом непростом вопросе. Мы будем рекомендовать этот опыт другим муниципалитетам», - сказала Алена Кузнецова.

В чём же суть проблемы, как она решалась в Североморске?

Это было связано с проведением ежегодной корректировки платы для домов, которые рассчитываются по общедомовым приборам учёта теплоэнергии. Жителям 23 домов энергетики дополнительно начислили 7,8 млн рублей. Эти квитанции вызвали законное возмущение жителей. Тем более, что МЭС внёс квитанции по доплате сразу и за 2016, и за 2017 год, что легло бы серьёзным финансовым бременем на семьи.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, зная о негативной реакции жителей флотской столицы на появление дополнительных квитанций за отопление, предпринял меры по решению данной проблемы в интересах населения. Он проинформировал о возникшей ситуации правительство Мурманской области, предложив оказать влияние на МЭС с тем, чтобы отозвать квитанции. После обращения в прокуратуру, ею был внесён протест в адрес компании «МЭС».

По поручению Владимира Евменькова было проведено совещание с представителями Государственной жилищной инспекции Мурманской области, ООО «ЕРЦ», АО «Мурманэнергосбыт», Управляющей компании «СЖКХ».

Владимир Евменьков предложил создать общественную комиссию, которая вместе со специалистами Госжилинспекции занялась проверкой данной ситуации.

В адрес начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области А.А. Кузнецовой было направлено письмо с просьбой в кратчайшие сроки провести проверку квитанций, предъявленных к оплате за ноябрь 2017 года, в части соблюдения обязательных требований к определению размера платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

В адрес генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» А.Ю. Филиппова было направлено предложение об отзыве квитанций за ноябрь 2017 года по тем многоквартирным домам, в которых установлены ОДПУ. И предъявить таким потребителям откорректированные квитанции с расчётом платы за отопление за ноябрь 2017 года, исходя из норматива потребления коммунальной услуги и доначислений только в части расчётного периода январь-декабрь 2016 года, т.е. за один год.

2 февраля глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков встретился с начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Аленой Кузнецовой, с которой были обсуждены предварительные итоги работы общественной комиссии, созданной в муниципалитете и специалистов Государственной жилищной инспекции. Были определены пути дальнейшего взаимодействия в интересах защитить жителей флотской столицы.

16 марта были подведены итоги работы общественной комиссии. Владимир Евменьков отметил, что рост оплаты был связан с тем, что при установке счётчиков были допущены технические просчёты, а Управляющая компания не предпринимала мер по снижению расходования теплоносителя. В настоящее время Управляющая компания провела мероприятия по корректировке подачи теплоносителя в 17 домах, в оставшихся шести домах это будет сделано до 1 апреля. Предпринятые меры позволят снизить оплату за потребленную теплоэнергию. Инвентаризацию предстоит провести также в оставшихся 65 домах, где установлены теплосчётчики.

В качестве положительного момента Владимир Евменьков отметил то, что управляющая компания и МЭС находятся в стадии заключения договора о том, что ресурсоснабжающая организация будет обслуживать теплосчетчики и проводить регулярный мониторинг потребления теплоносителя.

Что касается перерасчётов за потреблённое тепло, то материалы по 23 домам будут направлены в ГЖИ для решения вопроса об отмене корректировки квитанций. «Надеюсь, мы будем услышаны, и жители получат защиту своих прав», - сказал Владимир Евменьков.

«Корректировка квитанций за 2016 год будет проведена в сторону уменьшения, а за 2017 год – после дополнительно изучения всех обстоятельств. Мы согласились с выводами и результатами работы комиссии. Действительно, была несогласованность действий управляющей компании и МЭС, отсутствовала изоляция трубопроводов, не учитывались утечки теплоносителей. Эти недостатки не должны сказываться на жителях», - сказала Алена Кузнецова. Главное – не допустить подобных ошибок впредь.