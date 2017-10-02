В Североморске уволены с должности главы администрации Ирина Норина и заместитель главы администрации Ирина Долгушина

2 октября глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл первое после инаугурации рабочее совещание с работниками администрации и муниципальных учреждений флотской столицы. Он довёл информацию о том, что в соответствии с п.2, ч.1, статьи 77 Трудового кодекса уволены с должности главы администрации Ирина Норина и заместитель главы администрации Ирина Долгушина. Все вопросы, которые курировала Ирина Долгушина временно возложены на Андрея Сахарова.

Владимир Евменьков проинформировал руководителей структурных подразделений администрации о том, что с каждым из них будет проведено собеседование по рабочим вопросам, мерам по совершенствования деятельности в интересах успешного решения стоящих задач.

- Все мы несём ответственность за город, за его жителей, а потому, прошу всех быть более мобилизованными, нацеленными на конечный результат. Главные критерии, по которым будет оцениваться каждый работник администрации – деловые и личные качества, - сказал Владимир Евменьков.