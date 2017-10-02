Мурманская область. Арктика02.10.17 09:30
В Североморске в Центре досуга молодёжи состоялась премьера короткометражного пластилинового мультфильма о флотской столице
О создании мультфильма зрителям подробно рассказала автор, педагог Дома детского творчества им. Саши Ковалева, создатель мультстудии «Мультик в кармане» Варвара Зуева.
В течение года в стенах ЦДМ собирались творческие активисты города, чтобы познакомиться с искусством анимации. Создатели лепили декорации и героев ролика, на что понадобилось 15 кг пластилина и 600 часов работы. После завершения съемок энтузиасты озвучили и смонтировали видеоролик продолжительностью 5 минут. Теперь мультфильм «Мой город Североморск» будет транслироваться перед показом кинофильмов в кинотеатре «Планета 51».
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