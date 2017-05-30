В Североморске в день защиты детей дебютирует акция «Классики в российской провинции»

Североморский музейно-выставочный комплекс 1 июня в 11.00 на ул. Сафонова, 15 проводит акцию «Классики в российской провинции». Акция проводится в целях содействия культурного развития жителей и гостей Североморска. Данный проект для Североморска – дебют.

Наша страна принадлежит к одной из самых читающих стран мира. Сегодня книги вытесняются на второй план интернетом, телевидением, компьютерными играми. Чтобы стать немного ближе к культурному наследию России Музейно-выставочный комплекс присоединился к акции «Классики в российской провинции».

В акции могут принять участие все желающие без ограничения по возрасту: жители и гости города в возрасте от 6 лет и старше по очерёдности в режиме нон-стоп будут читать в микрофон произведения о саамах, о Кольском крае, а также стихи, посвящённые Заполярью и нашему городу. Голос читающего будет транслироваться на центральную площадь города – площадь Сафонова, обеспечивая широкую аудиторию слушателей.

Акция состоится в День защиты детей. В это время на площади Сафонова возле входа в музей будет проходить выставка под открытым небом «Североморский Арбат». У каждого жителя города в первый летний день появится возможность прогуляться по Североморскому Арбату на свежем воздухе и посмотреть выставку работ учащихся Детской художественной школы. Зрители смогут вспомнить свои детские впечатления, вместе с детьми порисовать мелками на асфальте, раскрасить заготовленные раскраски, чтобы создать большой коллективный коллаж. А также почувствовать себя настоящими художниками, создавая картины на мольбертах. Юные североморцы смогут принять участие в краеведческой викторине, посвященной Году экологии.

Под задорную музыку детских песен жители города окунутся в счастливый и беззаботный мир детских фантазий.