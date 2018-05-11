В Североморске вместо гаражей построят новую школу и детский сад

Вчера в североморской администрации состоялась встреча главы ЗАТО город Североморск с жителями города. На встрече обсуждался вопрос демонтажа и вывоза гаражей, расположенных в Североморске на ул. Пионерской и ул. Гвардейской. Необходимость вывоза гаражей связана с предстоящим строительством новой школы и детского сада в Североморске.



Собравшимся была доведена информация об организации и сроках перевоза гаражных построек в другие гаражные массивы.