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Мурманская область. Арктика12.04.18 10:12

В Североморске во время благотворительного концерта за 2 часа было собрано более 2 млн рублей

В Североморске в Доме детского творчества имени Саши Ковалева в рамках акции «Спаси ребёнка» состоялся благотворительный концерт-марафон. За 2 часа было собрано 2097949,60 рубля. Желающих передать денежные средства в фонд акции было настолько много, что им пришлось выстроиться в очередь.

В этом году благотворительная акция «Спаси ребёнка» состоялась во флотской столице уже 20-й раз. Организаторы благотворительной акции отмечают, что с  каждым годом число неравнодушных североморцев только увеличивается.

67 организаций, учреждений, предприятий, воинских частей, предпринимателей выступили благотворителями в ходе концерта-марафона. Добрые слова в адрес организаторов акции и благотворителей, а также слова поддержки родителеям детей, нуждающимся в лечении, прозвучали от врио главы ЗАТО г.Североморск Андрея Сахарова и председателя Совета депутатов Евгения Алексеева.

- Нам всегда говорят «Красота спасёт мир», мне кажется, что «Доброта спасёт мир», потому что таких добрых людей, как в Североморске нигде нет, - обратилась со сцены к присутствующим Нина Шарова, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск, председатель оргкомитета акции. - Мы перечисляем собранные деньги в областной фонд акции «Спаси ребёнка», который возглавляет замгубернатора Инна Олеговна Погребняк, буквально в пятницу, 13 апреля, состоится заседание оргкомитета и будет решено - кому из детей выделить деньги на лечение. Среди детей со всей области будет и наша североморская девочка, которой всего полтора года, но ей уже требуется дорогостоящая операция, и я думаю, что деньги, перечисленные нами в областной фонд, помогут этой девочке жить дальше. В этом году мы хотим помочь и другим североморским детям, медики помогли нам сформировать список маленьких пациентов, которым требуется лечение. Мы передадим деньги родителям, которые обратились в оргкомитет акции. Пусть дети будут здоровы, акция не закончится, пока мы не вылечим последнего больного ребенка. Давайте, помогать, творить добро, и не только сейчас. Каждым добрым словом, делом, какой-то помощью, заботой мы все равно оказываем поддержку родителям, родственникам и нашим детям. Я благодарна вам за ваш отклик.

Четыре года назад Городской ученический парламент выступил с инициативой учреждения знака «За добро и милосердие». В этом году эта награда была вручена коллективам д/с № 15, 44, 50, 51, 41, 6 и СШ № 6.

Как сообщает пресс-центр администрации ЗАТО г.Североморск, наряду с традиционным сбором средств, нуждающимся в лечении и реабилитации детям, североморцы  придумывают самые разные формы проведения благотворительных мероприятий в своих организациях, устраивая ярмарки, выставки, концерты, вечера и многое другое. Благодаря этому, удается собрать суммы, позволяющие оказать помочь большему количеству нуждающихся в лечении детей.

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