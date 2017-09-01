В Североморске восстанавливают памятник Ленину

Традиционный еженедельный объезд глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина посвятила проверке исполнения обязательств подрядными организациями. В объезде вместе с главой администрации приняли участие врио главы ЗАТО Евгений Алексеев, председатель КРГХ Александр Савченко, директор МУП «ГЦ ЖКХ» Игорь Козинский, представители коммунальных служб, управляющих компаний и подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на территории муниципалитета.

Первый объект проверки - городской парк. Над его благоустройством работают сразу четыре подрядные организации. Ремонтом входной группы, в рамках гарантийных обязательств, занимается ООО «Теплотех». Восстановлением ступенек на входе в городской парк должна была заниматься Мурманская компания ООО «Инфострой». Центральные аллеи и дорожки приводит в порядок ООО «СК Прогресс». Восстановлением памятника В.И. Ленина за счёт собственных средств занимается отдел капитального строительства МБУ АХТО.

Следующая остановка - ул.Сгибнева. От дома № 4 по этой улице неделю назад начался капитальный ремонт участка теплоснабжения, к которому подключен 9 МКР, то есть низ города.

Следующий вопрос касался ямочного и капитального ремонта дорог в ЗАТО. В рамках первого - ООО «Инвест ЖКХ» заменила уложенное ранее асфальтовое покрытие на ул.Кирова в районе дома № 7 и СШ № 1. Далее проверяющие проехали к дому № 41 по ул.Гвардейской, жители которого были возмущены состоянием участка дороги при въезде во двор.

В Авиагородке продолжается ремонт дорог капитального характера. На запланированном участке проезжей части основные этапы уже выполнены. Далее подрядчик приступит к участкам дорог на ул.Северная Застава, в п.Сафоново-1 и Североморск - Североморск-3.

Кроме того, внимание проверяющие уделили и скверу «Народный». А также проверили ход ремонта фасада, в рамках капитального ремонта, дома № 26 на ул.Комсомольской.