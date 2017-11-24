В Североморске возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность

В отдел полиции поступило заявление о краже имущества из гаража, расположенного по улице Сгибнева. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в хищении. Им оказался неработающий житель Североморска 1998 года рождения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что преступление северянин совершил не один, а вместе со знакомым – 17-летним юношей. Сотрудник полиции, опросив подозреваемого, установил, что при подготовке к совершению преступления он заведомо знал, что его сообщник является несовершеннолетним, однако путем предварительного сговора вовлек подростка в совершение кражи.

В отношении ранее не судимого 19-летнего жителя Североморска за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подписка о невыезде.

Полиция обращает внимание жителей Мурманской области, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.