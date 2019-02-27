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Мурманская область. Арктика27.02.19 16:14

В Североморске вводят «военное положение» по очистке от снега дворовых территорий

Сегодня в администрации флотской столицы  состоялся брифинг заместителя главы ЗАТО г.Североморск – председателя КРГХ Александра Савченко. Основная тема информационного мероприятия – устранение последствий неблагоприятных погодных условий – качество очистки придомовых территорий и улично-дорожной сети от снега и наледи.

Перепады температур и оттепель после снегопада стали проверкой на прочность и для жителей Североморска, и для коммунальных служб города. Как рассказал Александр Савченко, управляющие компании несли круглосуточное дежурство в ЗАТО. УК «Прогресс», «Инвест ЖКХ» и «Север» справились своими силами, компания «Североморскжилкомхоз», которая обслуживает большую часть жилфонда Североморска - с привлечением подрядной организации.

- Ежедневно проводятся рейды инспекторов жилищного контроля, идет проверка выданных ранее предписаний, нынешнее состояние улиц и дворов, соответствие графикам уборки, -  отметил Александр Савченко. - УК «Прогресс»,  работающая в н.п.Североморске-3 и в п.г.т.Сафоново убирали дворы с помощью своей техники и вручную. УК «Инвест-ЖКХ» так же с помощью своей снегоуборочной техники привел в порядок дворы  шести домов. Так же у этой кампании «Инвест ЖКХ»  по муниципальному контракту в обслуживании часть трапов, здесь работа так же кипела, но в период снегопадов трап, очищенный к вечеру, к утру вновь был заметен. Инспектора муниципального контроля выписывали подрядчику предписания со сроком устранения 6 часов. УК «Север» своей уборочной техники не имеет, у них работает подрядная организация, после проведения контроля работ была выставлена оценка «удовлетворительно». ООО «СЖКХ» в составе УК «Корабельная», УК «Североморскгрупп», УК «Авиагородок», УК «СЖКХ» в качестве подрядной организации по механизированной уборке дворов привлекает ООО «АДС». Однако, только этими силами жилой фонд в полном объеме обслужить не удалось и были привлечены сторонние организации по очистке дворовых территорий. Основная задача ставилась убрать снег, в ближайшее время будет проведена работа по вывозу складированного снега. По сведениям муниципального жилищного контроля на 26 февраля требуется уборка дворов по ул.Адмирала Сизова (нижняя часть улицы), на пятницу 1 марта эта улица включена в план глобальной уборки. Просьба ко всем автовладельцам, паркующимся здесь, освободить место. Чтобы не получилось как на ул.Корабельной, где в понедельник производилась заранее озвученная механизированная уборка дворов, но из-за автомобилей  удалось расчистить только проезжую часть и частично свободные места под авто.

Нет претензий к работе компании «СеверАвто» - эта организация отвечает в ЗАТО г.Североморск за содержание улично-дорожной сети. Благодаря своевременно принятым мерам, сбоев в движении автотранспорта и рейсовых маршрутов автобусов не было. Трудности возникли на улицах Душенова, Гаджиево и Полярная — там специалистам пришлось заниматься отведением воды. С задачей справились.

Для расчистки тротуаров и трапов в ЗАТО г.Североморск было задействовано 12 человек, техника работала круглосуточно — 7 единиц днём и 8 единиц ночью. За два дня - 24 и 25 февраля вывезено 1140 куб. метров снега,  на посыпку тротуаров и дорог израсходовано 256 тонн песчано-соляной смеси.

Напоминаем, что приём заявок от жителей по состоянию дворов и по состоянию улично-дорожной сети осуществляется по телефону ЕДДС 5-60-60.

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Специально перед камерами почистили.Я на этой улиц чуть бампер не оставил.Только на тракторах можно ездить.
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