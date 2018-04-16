В Североморске вынесен приговор участникам организованной преступной группы за сбыт наркотических средств

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Североморска, обвинявшихся в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в составе организованной преступной группы.

Участники преступной группы действовали на территории Североморска и сбывали наркотическое средство амфетамин. Один из подсудимых приготовил к сбыту наркотическое средство в особо крупном размере - 280 граммов, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, которые изъяли наркотик из тайника.

Приговором Североморского городского суда он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.228.1 (2 эпизода), п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п. «а» ч.4 ст.228, ч.1 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй соучастник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.5 ст.33 - ч.2 ст.228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.