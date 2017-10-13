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Мурманская область. Арктика13.10.17 17:22

В Североморске за «круглым столом» обсудили проблемы инвалидов

В администрации состоялся круглый стол по вопросам доступной среды в ЗАТО город Североморск. Руководители местных отделений общества инвалидов и общества слепых представили главе муниципалитета Владимиру Евменькову ряд проблемных вопросов с целью нахождения путей выхода из них. Круглый стол был инициирован участниками местных отделений обществ инвалидов и слепых, предложение было поддержано администрацией муниципалитета, Североморским АТП, ГИБДД и ООО «Инвест ЖКХ».

В начале встречи председатель Североморской городской организация Мурманской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Пуздерко обозначила проблемы, с которым людям с ограниченными возможностями часто приходится сталкиваться в обыденной жизни в городской среде.

- Человеку с ограниченными возможностями здоровья действительно достаточно сложно подняться по ступенькам, не имеющим перил, такие расположены на входе в ЕРЦ, на почте России, трудности  есть и со специальными парковочными местами для инвалидов, огорчает отсутствие в городе социального такси, - подчеркнула Татьяна Михайловна.

Кроме того, как прозвучало от участников круглого стола, слабовидящим и незрячим неудобно, когда автобусы тормозят далеко от остановочного комплекса, трудно сориентироваться, если кондуктор не объявляет название остановки, хотя речевое сопровождение входит в его должностные обязанности. Это и многое другое добавляет в жизнь инвалида дополнительные проблемы.

Представитель АТП, выслушав все  замечания и предложения и подробно ответив на все вопросы, пообещала урегулировать все, что связано с деятельностью организации. Руководителям городских обществ слепых и инвалидов были даны телефоны, по которым можно сообщать о неисполнении водителями и кондукторами своих обязанностей, а также о ситуациях, связанных с хамством.

Далее в ходе беседы выяснилось, что многие светофоры, имеющие звуковые сигналы, в настоящее время либо молчат, либо звук не достаточно громкий. Заместители главы администрации Андрей Сахаров и Анатолий Рожковский пообещали провести внеплановую проверку всех остановочных комплексов и светофоров в рамках комиссии по безопасности дорожного движения. Ситуацию с парковочными местами для инвалидов пояснил председатель КРГХ Александр Савченко: «Комитет по развитию городского хозяйства и управляющая компания могут помочь организовать собрание собственников, так как только на нем можно решить вопрос с установкой такой парковки».

Глава ЗАТО Владимир Евменьков заверил, что муниципалитет приложит максимум усилий в решении основной части обращений, но есть вопросы, которые могут решить органы, к компетенции которых они относятся. И среди них ОГИБДД.

Начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Североморск и Островной Павел Кадыков, присутствующий на встрече, рассказал о мерах, принимаемых в отношении нарушителей правил парковки, и пояснил, что можно сфотографировать автомобиль, припаркованный в неположенном месте, его номер и, прикрепив к информации дату, место и время, передать эти материалы на сайт ГИБДД.ru или в группу ВКонтакте ОГИБДД Североморск.

Таким образом во время встречи за круглым столом удалось решить значительную часть вопросов. Требующие дополнительных уточнений были переданы ответственным лицам. В завершении глава ЗАТО подчеркнул, что подобные встречи будут обязательно иметь продолжение.

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