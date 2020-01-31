В Североморске за парковку около контейнерных площадок наказали водителей

Правонарушения, которые рассмотрела административная комиссия флотской столицы на заседании 29 января, в основном касались управляющих компаний, которые не убирают снег во дворах, североморцев, нарушающих тишину и покой граждан, и автовладельцев, не соблюдающих правила парковки.

Напомним, в январе этого года вступили в силу изменения в Правила благоустройства ЗАТО, которые запрещают парковку транспортных средств в районе контейнерных площадок. Наказание за это нарушение может быть как за полное преграждение подъезда спецтранспорта к мусорным бакам, так и за создание помех для маневра. Наказание за подобное правонарушение понесли два автовладельца, на прошлом заседании к административной ответственности были привлечены 5 североморцев. Отметим, что все тонкости парковки автомобилей в районе мест накопления ТКО можно прочитать в Правилах благоустройства территории ЗАТО. С документом можно ознакомиться и на сайте администрации.

Очистка дворов флотской столицы от снега и его вывоз - работа управляющих компаний, которая постоянно оценивается сотрудниками муниципального контроля. Протоколы на нерадивых подрядчиков постоянно поступают в административную комиссию. На этот раз УК «Североморскгрупп» понесла административное наказание за не вывезенный снег с дворовой территории ул.Душенова, 12. Факт нарушения благоустройства был зафиксирован мунконтролем 14 декабря прошлого года.

Вопрос обеспечения тишины и покоя граждан тоже не теряет своей актуальности, административная комиссия рассмотрела подобный протокол и на этом заседании. От наказания североморца спас только тот факт, что ремонтные работы производил не он сам, а организация, нанятая управляющей компанией для решения проблем с системой вентиляции в квартире. Напоминаем, что региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области» чётко регламентирует строительные и ремонтные работы в помещениях, а также соблюдение покоя и тишины в ночное и обеденное время.