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Мурманская область. Арктика12.10.17 17:08

В Североморске зарегистрировано два случая телефонного мошенничества

В полицию Североморска в течение двух дней поступили заявления от жителей города о совершенных в отношении них мошенничествах.

Так, 10 октября на стационарный телефон пенсионера 1945 года рождения позвонил неизвестный и сообщил, что его сын совершил убийство. Чтобы избавить сына от ответственности, необходимо передать «сотруднику» правоохранительных органов 200 тысяч рублей. Мужчина, зная о таких случаях обмана, прекратил общаться с мошенником и сообщил в полицию о подозрительном звонке.

11 октября аналогичный звонок раздался в квартире жительницы Североморска 1935 года рождения. Пожилой женщине неизвестные сообшили, что ее зять находится в полиции. Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить 30 тысяч рублей. Пенсионерка, поверив мошеннику, сообщила, что у нее есть только 13 тысяч рублей. Злоумышленник согласился забрать эту сумму и, спустя несколько минут, курьер забрал денежные средства. Только после того, как она отдала деньги, женщина перезвонила настоящему зятю и поняла, что стала жертвой телефонных мошенников, о которых она была наслышана.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция обращается с просьбой еще раз дополнительно довести до пожилых родственников информацию о телефонных мошенничествах. Большинство жителей Заполярья, как показывает полицейская практика, знают о способах обмана из СМИ и от полицейских, однако все равно продолжают верить неизвестным и передавать им денежные средства.

 

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