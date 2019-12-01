В Североморске завершено строительство нового детского сада и готовятся к строительству ещё одного дошкольного учреждения

Объект возводился в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость проекта составляет более 132 миллионов рублей. Финансирование строительства социального объекта осуществлялось из федерального, областного и муниципального бюджетов. Наименьшая финансовая нагрузка была возложена на местный бюджет.

30 ноября в рамках рабочей поездки глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков побывал в здании нового ясли-сада на 75 мест на ул. Гвардейская.

Общестроительные работы на социально важном объекте флотской столицы уже завершены, закончен этап «чистовой» отделки помещений, установлено санитарно-техническое и технологическое оборудование, завезена и собрана мебель. На прилегающей территории обустроены игровые площадки и беседки. Масштабная стройка закончена - строительно-монтажные работы завершены в срок. В настоящее время на объекте проводится устранение замечаний, которые были выявлены в рамках приемки здания.

В новом детском саде созданы все условия для комфортного пребывания малышей. На каждую группу по 15 человек приходиться 180 квадратных метров полезной площади: колясочная, раздевалка, спальное помещение, игровая комната, санузел с душем, буфетная.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков напомнил, что в скором времени в Североморске начнётся строительство ещё одного детского сада.

«По сути дела мы уже в реализации этого проекта, потому что стройка- это уже второй этап. Первый этап - это проектирование. Проектирование детского сада на 220 мест на ул. Восточная в завершающей стадии. Сам проект уже изготовлен и проходит проверку в Главгосэкспертизе. После проверки экспертизой, а также утверждения двух бюджетов – бюджета области и бюджета города будут сформированы лимиты. При наличии лимитов мы сможем объявлять торги на строительно-монтажные работы», - рассказал Владимир Евменьков.