В Североморске завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою

Поединки проходили в спорткомплексе «Старт», в них приняли участие более 60 военнослужащих объединений, соединений, частей и организаций Северного флота и других силовых структур, дислоцирующихся в Мурманской области.

Бои состоялись в семи весовых категориях: от 60 до 85 килограммов .

В личном первенстве победителями стали Гасан Юсупов, Айвар Идрисов, Андрей Николаев, Илья Козеев, Рамазан Мусаев, Марат Гаджикурбанов и Егор Цуканов.

В командном зачёте чемпионом стала команда «Армата», в которую вошли лучшие рукопашные бойцы армейского корпуса Северного флота. Второе призовое место завоевал коллектив команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Замкнула тройку лидеров «Гроза» - армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба СФ, в церемонии закрытия чемпионата принял участие помощник командующего Северным флотом - начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев. Он поздравил чемпионов и призёров турнира с успешным выступлением и вручил им медали, грамоты и кубки.

Лучшие рукопашные бойца составят сборную Северного флота, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях.