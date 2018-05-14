В Североморске завершился патриотический городской радиопроект «Вспомним всех поименно…»

11 мая в Североморске во Дворце культуры «Строитель» состоялась торжественная церемония закрытия городского патриотического радиопроекта «Вспомним всех поименно…». В преддверии Дня Великой Победы журналисты радиостанции «Север-FM» предложили североморцам озвучить в эфире рассказы о родных и близких - участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто воевал на передовой и приближал Победу в тылу. В этом году патриотический проект североморской радиостанции «Север-FM» впервые проводился под патронатом главы ЗАТО город Североморск.



В период с 8 по 10 мая с 8 утра до 8 вечера истории звучали на волне 87,5 FM и в сети Интернет на сайте администрации ЗАТО город Североморск, и в социальной сети «ВКонтакте». Проект получил большой отклик слушателей и участников.



Впервые рассказы североморцев о родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны прозвучали в эфире радиостанции «Север-FM» 3 года назад.



Следующий - 2017 год стал знаковым для проекта североморского радио. Он не только приобрел нового партнера - отдел молодежи администрации ЗАТО Североморск, но и завоевал большую любовь среди жителей флотской столицы.



В этом году городской проект североморских радиожурналистов проводился уже третий раз. За это время корреспонденты радиостанции «Север-FM» провели вместе с участниками не один десяток часов, помогая оформить и озвучить текст, подготовить музыкальное оформление рассказов. 177 историй было рассказано североморцами за три года существования проекта.



В закрытии проекта приняли участие: первый заместитель главы ЗАТО город Североморск Андрей Сахаров, заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов, начальник отделения информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы Северного флота капитан 2 ранга Артур Рязанов.



Во время торжественной церемонии закрытия радиопроекта все участники были награждены памятными дипломами главы ЗАТО город Североморск и подарками. Творческие коллективы Дворца культуры «Строитель» представили свои лучшие вокальные и хореографические номера.

