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Мурманская область. Арктика12.12.19 14:20

В Североморске завершился турнир армейских гиревиков

В спортивном комплексе «Старт» Североморска прошёл чемпионат сухопутных и береговых войск Северного флота и Мурманского территориального гарнизона по армейскому гиревому рывку. В нём приняли участия 6 команд.

Соревнования проводились в пяти весовых категориях. Спортсмены были разделены на 3 возрастные группы: до 30 лет, с 30 до 40 лет и старше 40 лет. Всего в состязаниях приняли участие более 40 военнослужащих различных категорий, от рядовых до офицеров.

В весовой категории до 65 кг победил представитель отдельной мотострелковой бригады из Печенги Михаил Востриков, второе место досталось его сослуживцу Константину Мазанову, а третьим стал Артём Фомин от арктической бригады из посёлка Алакуртти.

В весовой категории до 75 кг первое место занял Сергей Бобинов из команды «Ресурс» тыла СФ, «серебро» получил Даниил Семериков из команды «Арктика» (Алакуртти), на третьей позиции закрепился морской пехотинец Сергей Свечников из команы «Спутник».

В весовой категории до 85 кг чемпионом стал Михаил Верейкин из бригады морской пехоты СФ, второе место занял Юрий Бажанов из отдельной мотострелковой бригады, а третье место - у представителя арктических мотострелков Евгения Бердникова.

В весовой категории до 95 кг на высшую ступень пьедестала почёта взошел Андрей Капустин из Печенги, второе и третье места достались представителям морской пехоты из команды «Спутник» Александру Меркулову и Алексею Мустияновичу соответственно.

Среди тяжеловесов более 95 килограммов чемпионом стал Ярослав Треферов из Печенги, второе место занял представитель той же отдельной мотострелковой бригады Александр Мануилов, а замкнул тройку лидеров представитель батальона обеспечения армейского корпуса Станислав Симонцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, в командном первенстве победила сборная отдельной мотострелковой бригады «Печенга», второе место заняла команда «Спутник», а третьей стала команда «Арктика» из Алакуртти.

Лучшие спортсмены-гиревики сухопутных и береговых войск, а также Мурманского территориального гарнизона примут участие в чемпионате Северного флота по гиревому спорту, который состоится в Североморске 14 декабря 2019 года.

 

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