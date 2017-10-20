В Североморске зима не застала представителей подрядных организаций врасплох

Начавшаяся зима не застала представителей подрядных организаций врасплох. С сегодняшней ночи на дорогах Североморска работают специалисты подрядной организации ООО «Северная транспортная компания».



- На дороги общего пользования вышла зимняя уборочная техника, которая активно посыпает дороги пескосоляной смесью, - рассказал директор МКУ «Городской центр ЖКХ» Игорь Козинский.



С 07.00 на улицах Североморска работали 20 сотрудников компании ООО «Инвест ЖКХ», к 09.00 число работников увеличилось до 40. С завтрашнего дня коллектив подрядной организации будет трудиться в две смены. Об этом рассказал главный инженер ООО «Инвест ЖКХ» Алексей Клыков. Подрядная организация убирает 44 североморских трапа и 9 объектов, в которые входят парки и скверы, детские и спортивные площадки.



