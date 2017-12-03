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Мурманская область. Арктика03.12.17 10:55

В Североморске звёзды мирового хоккея встретились с хоккеистами Северного флота

2 декабря в Североморске состоялась товарищеская встреча звёзд мирового хоккея и команды штаба и управления Северного флота «К-21», которую возглавляет командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

В состав команды «Звёзды хоккея» (г.Москва) вошли прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, один из выдающихся джазовых саксофонистов современности  Народный артист России Игорь Бутман.

Товарищеская встреча завершилась со счётом 9:12 в пользу гостей.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов:

- Основной результат сегодняшней игры - это победа не какой-то конкретной команды, а всего хоккейного движения на Северном флоте. Для многих мужчин и юношей, увлекающихся хоккеем, сегодня сбылась давняя мечта – пообщаться вживую со своими кумирами, задать им личные вопросы, сфотографироваться с ними, взять автографы на память.

В ходе праздника хоккея, организованного на стадионе центра морской и физической подготовки в главной базе Северного флота, со звёздами хоккея смогли встретиться и пообщаться игроки 19 хоккейных команд объединений и соединений флота, а также детских хоккейных команд, которых в настоящее время на Северном флоте уже 4.

Для военнослужащих, членов их семей и жителей города на стадионе была подготовлена развлекательная и культурная программа, установлены легендарный средний танк Т-34 и противотанковая самоходная установка Су-100, входящие во взвод исторической бронетехники, созданный на Северном флоте в уходящем году.

Зарождение хоккея на Северном флоте относится к концу 1940-х годов, когда в СССР начали проводить первые турниры и чемпионаты по хоккею с шайбой. В постсоветский период хоккейное движение на СФ практически угасло.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2013 году в гарнизонах базирования сил Северного флота с целью популяризации зимних видов спорта среди военнослужащих и членов их семей был создан ряд хоккейных команд, представляющих объединения, соединения, надводные корабли, сухопутные и береговые войска, управления и службы штаба Северного флота.

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