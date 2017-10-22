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Мурманская область. Арктика22.10.17 08:30

В Североморского музейно-выставочном комплексе открылась выставка, посвящённая юбилею Североморской ЦРБ

20 октября в зале временных экспозиций Североморского музейно-выставочного комплекса состоялось открытие выставки, посвящённой юбилею Североморской ЦРБ. В материалах экспозиции: фотографии и историческая справка об истории учреждения, личные документы ветеранов и сотрудников, медицинские инструменты и оборудование разных лет, которое обычно хранится на складе больницы.

- Гости экспозиции смогут ознакомиться с историей больницы, узнать о людях, которые создавали её. Они по сей день для нас – образец отношения к пациентам и к жизни в целом. Возможно, зрители посмотрят на учреждение совсем с другой стороны, - сказал в своей поздравительной речи главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев.

В числе гостей главные герои предстоящего праздника - персонал больницы, их поздравил глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков.

- Город не сможет существовать без вашего труда. От лица жителей хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда рядом. В свою очередь город сделает для больницы все возможное, - подчеркнул Владимир Евменьков.

Ветераны медицины флотской столицы поделились историями о сложных периодах и переломных моментах существования больницы, вспомнили своих коллег, которых уже нет в живых. Сотрудники ЦРБ были отмечены наградами, для них были подготовлены музыкальные подарки.

Посетить экспозицию, посвященную 60-летию Североморской ЦРБ, можно в зале временных экспозиций Североморского музейно-выставочного комплекса (ул. Сафонова, д. 15) до 25 октября.

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