В Североморском кадетском корпусе открыли памятную доску в честь афганца Игоря Портненко

В Североморске вчера состоялось торжественное открытие памятной доски в честь Игоря Валерьевича Портненко. Североморец погиб при выполнении служебного долга в республике Афганистан. Доска установлена на фасаде Североморского кадетского корпуса, где Игорь Портненко учился, тогда ещё в школе-интернате.

Игорь Портненко проходил службу снайпером в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. В последнем бою уничтожил 20 моджахедов. Погиб 25 апреля 1983 года. Игорь Валерьевич похоронен на мурманском городском кладбище «Мурмаши». Указом Президиума Верховного совета СССР от 24.08.1983 года Портненко Игорь Валерьевич награжден орденом Красной Звезды. Посмертно. Награждён также почётным знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа».

Фото Анастасии ЛАПИНОЙ.