В Североморском комплексном центре социального обслуживания населения прошла акция «День добрых дел»

Мероприятие было подготовлено Центром досуга молодёжи ЗАТО г.Североморск и активистами молодёжного клуба «DIVA» в рамках VIII открытого городского фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе» для детей с инвалидностью, получающих услуги в учреждении.

Программа акции была выдержана в стиле русских сказок. Все вместе пели, танцевали, играли на разных музыкальных инструментах. Ребята с удовольствием приняли участие в инсценировке русской народной сказки «Теремок» и в подарок за активное участие получили воздушные шары.

«В Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск в рамках проекта «Шире круг» ведётся активная работа по привлечению волонтеров к сотрудничеству и созданию условий для общения детей с ограниченными возможностями здоровья с молодежью, ведь ребёнку очень важно знать, что его возможности не ограничиваются особенностями здоровья», - отметил директор центра Владимир Бирюков.