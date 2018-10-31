В Североморском музейно-выставочном комплексе начинает работу передвижная выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области»

1 ноября в 10.00 в Североморском музейно-выставочном комплексе (ул. Сафонова, 15) начинает работу передвижная выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Всего в нашей стране 319 моногородов, но все они очень разные. Большинство моногородов стали появляться в период активной индустриализации. В современной России в моногородах проживает порядка 14 миллионов человек.

Критерии отнесения населённых пунктов к моногородам постоянно меняются. Сегодня основной критерий – занятость 20% работников на градообразующем предприятии. В предыдущей версии закона эта цифра была 25%, а другим критерием была высокая доля производства, приходящаяся на ключевую городскую компанию.

Некоторые появились в XVIII веке в Российской империи, другие были созданы для воплощения в жизнь грандиозных планов Советского Союза. В каждом из них есть наследие – индустриальное, советское или современное – разное и очень интересное.

В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики.

На выставке «История становления и развития моногородов Мурманской области» представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны.

Выставка работает до 22 ноября.