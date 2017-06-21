В Североморском музейно-выставочном комплексе состоялось открытие экспозиции, посвященной советскому истребителю ЯК-9

В канун Дня памяти и скорби в Североморском музейно-выставочном комплексе состоялось открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9. Фрагменты фронтового самолета были найдены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское.

В течение года североморскими поисковиками под руководством начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск Эдуарда Миронова велась исследовательская работа, в результате которой был идентифицирован пилот. Им оказался командующий ВВС Северного флота Александр Харитонович Андреев. Североморскими поисковиками была проделана большая работа по извлечению, доставке, очистке фрагментов самолета и передаче их на хранение в музей.

- Хочу высказать огромные слова благодарности в адрес североморских поисковиков, а особенно Эдуарда Миронова, который возглавляет большое количество разнообразных направлений работы с молодежью нашего города, - отметила глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина. И вручила Эдуарду Миронову Почётную грамоту губернатора Мурманской области и благодарность Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Правительства Мурманской области.

- Патриотическое воспитание для нашего города — это не просто слова, - подчеркнула Ирина Норина. - Нас, североморцев, патриотизм окружает повсюду. Мы в нём живем.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

Почётное право снять полотно с новой экспозиции было предоставлено начальнику отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск Эдуарду Миронову и председателю Мурманской региональной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов РККА, павших в Великой Отечественной войне «ДОЛГ» Константину Добровольскому.

- Работу, которую проводят поисковики Мурманской области трудно переоценить, - отметил Константин Добровольский. - Нами найдено и захоронено со всеми воинскими почестями более 20 тысяч человек. Отрадно, что сегодня в наше движение вливается и североморский поисковый отряд «Ваенга».

Константин Добровольский и Ирина Норина вручили руководителю отряда Эдуарду Миронову паспорт североморского поискового отряда «Ваенга», а его членам - удостоверения.

Впереди у североморских поисковиков немало работы. Летом 2017 года будет продолжен обследование второго самолёта И-153 «Чайка», найденного в 100 метрах от ЯК-9, а также исследовательская деятельность в районе реки Западная Лица. В ближайших планах — установка на месте гибели самолётов памятных табличек с информацией о боевых машинах и их героических лётчиках.