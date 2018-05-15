В Североморском районе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»

С 17 мая по 31 мая на территории Североморского района будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на профилактику аварийности и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.



Водитель должен помнить, что он должен уступить дорогу пешеходам на пешеходном переходе и на перекрестке при повороте направо или налево переходящим проезжую часть дороги, на которую водитель поворачивает.

Несоблюдение указанных правил может привести к наезду на пешехода, причем виноват будет водитель, при этом ответственность предусмотрена ст.12.18 КоАП РФ (не уступил дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения). Административный штраф составит от 1500 до 2500 руб.

Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего - ст. 12.24 ч.1 КоАП РФ (штраф от 2500 до 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 1,5 лет).

Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести - ст. 12.24 ч.2 КоАП РФ (штраф от 10 тыс. до 20 тыс. р. или лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет).



К сожалению, не всегда и сами пешеходы осознают ту опасность, которой подвергают себя, перебегая дорогу в неположенном месте, пытаясь сэкономить несколько минут. Двигаясь по проезжей части дороги и не имея в темное время суток на верхней одежде световозвращающих элементов, они могут стать виновниками дорожно-транспортного происшествия.



