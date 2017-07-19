В сфере закупок товаров, работ и услуг в деятельности муниципальных учреждений Мончегорска выявлены нарушения

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Установлено, что в деятельности МБУ «Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава», МАДОУ «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления», МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида», МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» выявлены нарушения вышеуказанных требований законодательства, выразившиеся в неразмещении и нарушении сроков размещения в единой информационной системе отчёта об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год.

В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь прокурором города руководителям заказчиков внесены представления.