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Мурманская область. Арктика09.04.18 07:30

В сфере здравоохранения и социальных услуг рост зарплаты составил 134%

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным среднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области за январь 2018 года составили 23371 рубль в месяц. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 52351 рубль, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 8,8%, в реальном исчислении – на 6,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с предыдущим годом отмечены по следующим видам деятельности: деятельность профессиональная, научная и техническая – 112,3%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 108,5%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 107,1%, финансовая и страховая деятельность – 106,9%, строительство – 106,8 %, транспортировка и хранение – 106,4%, оптовая и розничная торговля – 105,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха и обрабатывающие производства – 105,7%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в сфере здравоохранения и социальных услуг – 134%, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 129,4%, образования – 118,8%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 марта 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 68,1 млн рублей и уменьшилась  по сравнению с 1 февраля 2018 года на 22,3 млн рублей (на 24,7%) в основном за счёт погашения задолженности в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», АО «СПТБ Звёздочка», а также частичного погашения в ООО «Мончегорский механический завод» (конкурсное производство). На шесть организаций, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 78,4% всей задолженности по заработной плате.

В феврале 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) составил 1,6%, что ниже уровня февраля 2017 года на 0,2 процентного пункта, численность безработных снизилась на 12,1% к аналогичному периоду 2017 года (на конец февраля 2018 года – 7007 человек).

 

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