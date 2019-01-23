В сгоревшем доме в Кандалакше обнаружены тела мужчин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения ночью 23 января 2019 года в одном из деревянных домов по улице Комсомольской посёлка Умба Терского района тел двоих мужчин, погибших в результате пожара.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личности пострадавших мужчин установлены, это жители посёлка Умба, 1973 года рождения.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. С целью установления причин возникновения пожара назначены пожаро-техническая, химическая и электро-техническая судебные экспертизы.

Следствием после проведения всех необходимых проверочных мероприятий и детального установления обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.