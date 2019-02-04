В шести гарнизонах Северного флота в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги прошли очередные игры команд Северной военной хоккейной лиги

Во флотской столице городе Североморск состоялось две игры. Команда штаба и управления Северного флота «К-21» одержала уверенную победу, обыграв «Бастион» отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил со счётом 5:0. «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил одержал победу над командой «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» со счётом 10:3.

Команда морской пехоты «Спутник», на домашней ледовой площадке в п. Спутник Мурманской области уступила со счетом 2:9 ледовой дружине пограничного управления «Полярная звезда».

На ледовой площадке в п. Видяево Мурманской области, «Гроза» объединения ВВС и ПВО победила со счётом 5:2 команду «Тайфун» из подводных сил.

В другом гарнизоне подводников – Заозерске, местная команда «Медведи» одержали победу над сборной «Ракета» Кольского соединения ПВО со счётом 6:1.

«Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил выиграл со счётом 6:0 у «Палубника» палубной авиации в г. Североморск-3.

В городе-герое Мурманске хоккейная команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ оказалась сильнее хоккеистов сборной «Альфа», победив со счётом 2:1.

Хоккейная команда центра материально-технического обеспечения «Торос» одержала победу на ледовой площадке города Снежногорска со счётом 7:5 над «Арктикой» из отдельной арктической бригады.

В п.Печенга Мурманской области команда отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск «Штурм» уступила со счётом 2:4 команде «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.